Según Beto Ortiz, el expresidente de la República, Martín Vizcarra fue vacunado con la vacuna de Sinopharm en setiembre del año pasado.

Según contó, el periodista de Willax TV, no solo Vizcarra recibió el fármaco sino también su esposa, Maribel Díaz Cabello.

El espacio periodístico reveló que el año pasado, cuando llegaron especialistas de la salud desde China para realizar los ensayos clínicos le propusieron al mandatario inocular a él y a todos su gabinete de ministros, pero lo habría rechazado para evitar cualquier repercusión de la prensa.

Tras ser consultado, el investigador principal de la Universidad Peruana Cayetana, Germán Málaga, no quiso negar ni confirmar la noticia.

“Pregúntenselo a él en todo caso. Yo no puedo revelar quiénes han sido vacunados o no. Yo no puedo negar esa información de quiénes han sido vacunados y quiénes no. Yo no puedo revelar. El Comité de Ética obliga a mantener el hermetismo completo de quienes han recibido vacunas”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR