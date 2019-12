Beto Ortiz rompió su silencio respecto al programa de “El valor de la verdad” que se grabó con Shirley Arica, pero que no fue emitido y en su lugar apareció Janet Barboza. El periodista descartó que lo hayan censurado y mucho menos que haya recibido amenazas porque iban a hacer mencionados varios futbolistas. “Yo soy un proveedor de Latina, los comunicados o pronunciamientos los debe hacer el canal. Yo produzco, ellos lo emiten cuando lo decidan. Y como ‘EVDLV’ tiene para rato, lo pondrán en su momento”, señaló al diario OJO.

¿Te molestó que no lo sacaran porque la gente lo estaba esperando? No, me da lo mismo, igual cobro.

¿No sientes que hubo presión o que ha sido un tipo de censura? Para nada, soy bastante viejo en el medio para arañarme porque no salió el programa de una modelo. Imagínate, como si fuera un programa con un ministro o presidente.

Pero en el caso de Christian Cueva, él ha sido mencionado varias veces en “EVDLV” y ahora se va a casar, ¿qué opinión te merece? Me parece bien que se case el mismo día que “Orejas” Flores. Todo el mundo va a estar pendiente del “Orejas” y no de él.

Cueva le está dando como regalo una boda a su esposa. Muchos opinan que ella es ciega, sorda y muda... ¿Qué mensaje le darías a él? No será la primera ni la única, es la historia de muchos matrimonios. Yo soy el menos indicado para dar mensajes de moralidad. Que haga con su cuerpo lo que quiera.

Magaly Medina dijo que a ella no le prohíben nada a diferencia tuya... El programa de Magaly ha recuperado su antiguo filo, comenzó un poco fuera de físico y ahora ha recuperado su antiguo resplandor.

¿No hubo presión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), porque tú señalaste que el área de deportes se arañó por Shirley Arica? El programa siempre va a hacer que la gente se arañe, eso está diseñado así. El programa habla de temas incómodos, se meten con asuntos que preferirían que no se hable y luego saltan algunos aludidos. Pero con la FPF no tengo ningún roche. ¿Si me han amenazado? No, ni que fueran gangsters.

Beto Ortiz podría anclar a ATV en el 2020. Ayer tuvo un almuerzo con Ney Guerrero en un restaurante de San Isidro, donde estuvieron hablando de su futuro por más de una hora.