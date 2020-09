En una entrevista con Magaly Medina, el periodista Beto Ortiz confesó que ha pensado por primera vez sobre la posibilidad de convertirse en padre. Según dijo el periodista, la idea nació luego de leer el mensaje que Pedro Suárez Vértiz le dedicó en sus redes sociales.

“La verdad es que Pedro (Suárez-Vértiz) me samaqueó un poco con ese llamado. Creo que es algo a lo que me he negado siempre, probablemente porque desde mi condición de hijo único he disfrutado mucho de la soledad y la independencia que te da (...) Te podría decir que lo he pensado por primera vez en serio, después de haber leído a Pedro Suárez-Vértiz”, manifestó el exconductor de ‘El Valor de la Verdad’.

“Siempre lo he descartado de planeo, siempre dije que no, pero la verdad es que siento que la serenidad que le da a Pedro el haber estado en compañía de sí mismo hace que lo escuche con atención”, añadió el periodista.

Asimismo, Beto Ortiz recordó que estudió en la misma universidad que Pedro Suárez-Vértiz, pero que no eran amigos. Sin embargo, en las distintas oportunidades que se han escrito o han coincidido en eventos le ha permitido considerarlo un amigo.

“Estudiamos en la misma universidad, pero no hemos sido amigos. Sin embargo, cuando nos escribimos o cuando tuve la oportunidad de presentar su libro en la feria, hace algunos años, me hizo sentir que hay mucha afinidad. Le agradezco el cariño que le puso al mensaje porque llegó a mis manos en el peor momento”, manifestó.

