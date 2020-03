Beto Ortiz confirmó que quedó varado en Nueva York, en Estados Unidos, por el Estado de Emergencia decretado por el presidente Martín Vizcarra. El periodista apareció en el programa “Magaly TV La firme” y comentó que tenía que haber regresado al Perú el último domingo.

“Tenía planeado regresar al Perú el día domingo, este domingo que acababan mis vacaciones. Y bueno, todo lo que ha sucedido allá y lo que sucede aquí también, me obligarán a quedarme hasta nuevo aviso, porque el Perú está en cuarentena pero curiosamente todavía aquí en Nueva York no se ha dictado esa medida”, contó Beto Ortiz.

El periodista aprovechó para saludar el procedimiento de la Cancillería con todos los ciudadanos peruanos que están varados en distintas ciudades:

“Los peruanos que estábamos en la ciudad de Nueva York o en otra ciudad de los Estados Unidos, en el lapso en el que ha ocurrido el Estado de Emergencia en el Perú, vale decir entre el 16 hasta el 25 de marzo, estamos siendo empadronados por el consulado de Perú. Y esto es algo que creo que hay que resaltar y hay que saludar porque se está haciendo de manera bastante ordenada”.

En ese sentido, Beto Ortiz reveló que no tiene urgencia de volver pues su programa en Latina fue retirado del aire, pero recordó que hay muchos peruanos que sí necesitan volver al país: “El consulado y la cancillería seguramente priorizarán (a quién trasladan al Perú), yo como sabes no tengo ninguna urgencia de volver, nadie me está esperando así que seguramente estaré al final de la cola”.

