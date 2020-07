Beto Ortiz compartió una emotiva fotografía en Instagram donde recordó un grato momento junto a su fallecido padre. “Se cumplieron 6 años desde que mi papá murió y un amigo me mandó esta foto reilona y regalona- del 2009. No la había visto nunca y me encanta. Gracias”, expresó Ortiz en su red social.

Según se pudo observar en la imagen, Beto y su padre lucían muy sonrientes en una fecha especial de sus vidas, donde el progenitor del periodista era el festejado.

Los fans no fueron ajenos a la publicación y se pronunciaron en la sección comentarios de Instagram para recalcar el enorme parecido entre padre e hijo.

El padre de Beto Ortiz,Humberto Arturo Ortiz Porta, falleció a los 83 años en julio de 2014. En ese entonces, el hombre de prensa comunicó la lamentable pérdida a través de su cuenta de Twitter.

“La tarde del último viernes me avisaron que mi padre había muerto. No lloré. Recién lo hice esta mañana al releer esto que escribí para él. Buen viaje, papá. Te quiero mucho. Perdóname la demora”, escribió en ese entonces.

