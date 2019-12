El conductor de “El Valor de la Verdad”, Beto Ortiz, fue consultado por el rating de su programa en este 2019, el cual tuvo como principal competidor a “El Gran show” (que luego se denominó “El artista del año” y ahora “El Dúo Perfecto”) y que se transmite por América Televisión.

Cabe mencionar que Armando Tafur, productor de Gisela Valcárcel, ha resaltado en varias ocasiones que ha superado en rating al programa de Latina. ¿Qué respondió Beto?

“Si hacemos la cuenta, yo compito con Gisela desde el 2012 y le ha ganado años completos. O sea, que si él quiere contar, que cuente a desde el 2012 a ver cuántos programas ha ganado él y cuántos he ganado yo. No le va a asalir a cuenta la contabilidad, mejor que no haga el inventario”, dijo en declaraciones a diario Ojo.

Luego mencionó que el productor de Gisela siempre ha sido respetuoso con la producción de El Valor de la Verdad.

“Yo no lo voy a mandar a callar, ha sido respetuoso con nuestro programa y ha reconocido cuando le hemos ganado en buena lid y tenemos que hacer lo mismo”, comentó.

Sobre los programas que quedan pendientes de El Valor de la Verdad, el periodista dijo que, como “proveedor” de Latina, no puede decidir las fechas. Esto lo dijo en relación a las confesiones de Shirley Arica.

“Yo soy un proveedor, no soy figura del canal. Tenemos que entregar ocho programas en estos días para podernos ir de vacaciones de veranos. Si lo ponen en una semana o en un mes no es rollo mío. Yo no puedo exigir que saquen el programa en esta semana”.