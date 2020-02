A través de sus redes sociales, el periodista Beto Ortiz confirmó que “El Valor de la Verdad” será reemplazado en el horario de los sábados por la nueva apuesta de Latina: “La máscara”.

Con un sentido mensaje, el conductor confirmó que esta semana se acaban las confesiones en el sillón rojo. El sábado 15, “El Valor de la Verdad” presentó a Diego Chávarri, expareja de Melissa Klug; sin embargo, se desconoce si fue el último programa o se emitirá otra edición este sábado 22 de febrero.

“Luego de un año ininterrumpido de programa, esta semana se acaba “El Valor de la Verdad”. ¡Es el turno de “La Máscara”! Arrivederci, Roma”, escribió.

‘La Máscara’ es el nuevo espacio televisivo de entretenimiento de Latina y será conducido por Mathías Brivio.

Programa de Shirley Arica nunca se estrenó

En diciembre, Beto Ortiz dio una entrevista a diario Ojo donde hablaba de la edición de Shirley Arica, la cual nunca pudo ver la luz. Como se sabe, Arica tenía revelaciones candentes de conocidos futbolistas de la Selección Peruana y las presuntas infidelidad de algunos.

“Yo soy un proveedor, no soy figura del canal. Tenemos que entregar ocho programas en estos días para podernos ir de vacaciones de veranos. Si lo ponen en una semana o en un mes no es rollo mío. Yo no puedo exigir que saquen el programa en esta semana”.

