Beto Ortiz: "Seguramente Gisela vuelve con su programa de baile y se reciclará" (VIDEO)

El periodista Beto Ortiz habló sobre la competencia con Gisela Valcárcel y dijo que uno no se debe confiar en el rating. Incluso agregó que no le importa con quién competir, pues lo importante es hacerlo con uno mismo.

"Bueno, seguramente Gisela vuelva con su programa de baile y se reciclará. No hay que confiarse (...) Me da igual con quién competir. En realidad uno compite con uno mismo, los miramos de reojo, pero no es nuestra motivación".

CASI SIEMPRE GANADOR

En declaraciones a la prensa, Beto Ortiz reveló que casi siempre el programa El Valor de la Verdad, le ha ganado al programa de baile de Gisela Valcárcel.

"En los cinco años que tiene El Valor de la Verdad hemos registrado muy pocas oportunidades en que ella nos haya ganada. Osea como que la rutina es ganarle".

Además, le deseó suerte para poder competir con más ganas. "Es muy fácil ser líder cuando uno compite solo (...) Los programa tienen temporadas, épocas. Yo le deseo suerte para que mi competencia sea difícil y nos esforcemos más".

HAY MÁS...