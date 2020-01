¡Vuelve recargado! El reconocido conductor Beto Ortiz regresa hoy a la pantalla chica con su programa “Abre los ojos”, un espacio periodístico que irá todos los domingos a las 10 de la noche por Latina.

Asimismo, menciona que el entretenimiento y el periodismo forman parte de su día a día.

“Siempre he estado con un pie en el periodismo y otro en el entretenimiento, así que no creo que sea algo tan diferente a lo que ya me han visto hacer en televisión en los últimos 30 años”, expresó.

El conductor de “El Valor de la Verdad” cuenta que con su programa desea hacer que los domingos no sean aburridos.

“Ahora será más un ‘nadie se duerma’ dominical, pero con una temporada breve solo por elecciones. Haremos nuestro mejor esfuerzo por no aburrirlos y nos iremos del aire a fines de febrero. Un choque y fuga, prácticamente”, manifestó.

Ortiz no se muestra intimidado frente a los diferentes programas de la competencia y menciona siempre los mira con respeto.

“Siempre he estado en horarios competitivos. El día que no quiera competir pediré un programa a las 3 de la mañana. Hay que mirar siempre con respeto a la competencia. Competir contra el fútbol no tiene caso porque siempre va a tener su público cautivo”

Por otra parte, cuando se le preguntó por el futuro incierto de el famoso sillón rojo, esta fue su respuesta.

“La última emisión será el sábado 22 de febrero, luego será reemplazado por un nuevo formato. El sillón rojo está muy viejito y creo que ya se ganó su lugar en el museo de la televisión nacional”, finalizó.