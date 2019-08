Beto Ortiz no solo presentó a Nicola Porcella como el próximo invitado de “El valor de la verdad”, también sostuvo que a pesar de los cientos de críticas que está recibiendo, igual muchos verán el programa.

Asimismo, el conductor de televisión tras haberlo entrevistado resaltó que no fue fácil convencer que se siente en el sillón rojo, debido a los sentimientos que demuestra al hablar de Angie Arizaga.

“Sí, estuvo nervioso y tenso. No fue fácil convencerlo, porque para él hablar de Angie sigue siendo muy difícil, es un tema que no ha procesado ni superado. En varias oportunidades sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar de ella. Ellos tienen es una codependencia que no es sana, su caso es clínico”, declaró para diario Trome.

El periodista resaltó que son varios los que lo “linchan”, pero no han escuchado los argumentos del por qué reaccionó así. Además esta actitud habría sido influenciada por el alcohol.

“Lo que pasó fue exacerbado por el licor, tuvo una reacción tardía de celos sin tener en cuenta que ya había pasado un año (desde que estaban separados). Todos lo condenan, satanizan y linchan por unas imágenes sin escuchar sus argumentos. La gente dice una cosa y hace otra, porque al final lo ven. Van a decir que defiendo a un matón, pero estoy curtido”, agregó.

Como se sabe, esta noche, Nicola Porcella contará su verdad en el programa de Beto Ortiz, donde intentará responder las 21 preguntas, una de ellas será si continúa enamorado de su expareja Angie Arizaga.