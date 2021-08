Pedro Castillo, actual presidente de la República, recibió este viernes 6 de agosto la primera dosis de la vacuna Sinopharm contra el COVID-19. Sin embargo, Beto Ortiz no fue ajeno a este hecho y cuestionó si realmente se había inoculado con la vacuna hecha por la empresa china.

“Yo no creo que ese show sea real, no creo que la familia Castillo realmente se haya vacunado, y se haya vacunado encima con la peor de las vacunas. No lo creo, lo siento mucho, no me van a obligar a creer algo que a mí me parece un espectáculo televisivo”, dijo el conductor desde México.

Ante este comentario, decenas de usuarios en Twitter salieron en contra del periodista por poner en duda la eficacia de la vacuna.

“Lamentable que a este señor le sigan dando pantalla y más lamentable es que hay personas que habiendo tenido las denuncias (por pedofilia) de tremendo delito, lo sigan apoyando, por esa cosas el país está como está”, “Yo si creo que se ha vacunado porque está demostrando que están efectiva como cualquier otra”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Recordemos que a través de sus redes sociales, Beto Ortiz aseguró que el mandatario y la primera dama Lilia Paredes no podrían vacunarse debido a que su religión se lo prohíbe.

