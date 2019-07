Bettina Oneto: "Si una animadora te humilla, ¿qué no pueden decir en la calle?"

Bettina Onetto reapareció frente a cámaras para decir lo que piensa de la televisión actualmente. La reconocida actriz sostuvo que para ella "la televisión es una porquería" luego de ver los pleitos protagonizados por las personalidades de la farándula peruana.

"Casualmente ayer estaba con Carlos Galdós y me preguntó una chica de ‘¿qué pienso sobre la televisión ahora?’. La televisión es una porquería. La televisión ha sido un retroceso que da lástima. Estamos enseñando a enfrentarnos, a estar en pleitos (...) 'Ella te dijo, si no te dijo’”, comentó.

¿Indirecta a Gisela Valcárcel?

Aunque no mencionó a Gisela Valcárcel, Bettina Oneto dejó en claro que si una presentadora tiene actitudes de humillar a la gente, no puede esperar nada en la calle. "Si una dueña de un programa, o si una animadora, un animador de un programa, de un programa visto; humilla a una persona, la trata mal, dime tú ¿qué no me pueden decir a mí en la calle cualquiera?”, declaró la actriz.

"Si una persona de mi rubro no sabe respetar. Si tuviera raíces y si tuviera educación teatral; bueno, te va a decir algo bonito (...) Se ha acabado la magia en la televisión. Se conversa con el camarógrafo: ‘Hey, ¿tu tía?’ Y la gente está en su casa y se pregunta con quién está hablando", agregó Bettina Onetto, en clara referencia a los presentadores de televisión que tienen un programa en vivo en TV nacional.