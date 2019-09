Tras realizar el último protagónico en 1998 en la novela “Camila”, Biby Gaitán decidió alejarse de las telenovelas mexicanas para dedicarse a su familia a tiempo completo. Así lo confirmó para la revista ‘People en español’, donde se fotografió junto a los integrantes de su familia: El actor Eduardo Capetillo y sus cinco hijos.

“No me gusta alejarme tanto de mi familia, escojo proyectos que me permitan seguir con mi dinámica de mamá y esposa. Claro que hay proyectos, pero todos son para el siguiente año”, declaró. Luego de aparecer en cortas obras musicales, una mínima aparición en la novela ‘En nombre del amor’, y como presentadora del reality ‘La Academia’.

Regresa a las pantallas

Según Soy Carmen, la actriz regresará por la puerta grande protagonizando el musical “Chicago”. En la obra también participarán Maria León, Michelle Rodríguez, Pedro Moreno y Alma Cero.

Ella afirmó estar lista para cualquier papel, ya que siempre ha seguido con sus clases de canto y ballet clásico que siempre practicó mientras cuidaba de sus hijos.

"Estoy entrenada, quizá no ante las cámaras pero nunca he dejado de bailar ballet clásico, ese no lo dejo y estoy en clase de canto con una de mis hijas", comentó en la conferencia de prensa del musical.

La actriz ya ha sido presentada en el elenco oficial y Eduardo Capetillo, su esposo, aseguró que ahora él se quedará en casa cuidando a sus hijos.

Cabe recordar que la pareja de esposos anunciaron en marzo de este año que grabarán un reality para la televisión llamado “Los Capetillo”, donde ellos con todos sus hijos participarán.