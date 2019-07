Blanca Rodríguez se niega a hablar de Tilsa Lozano: "Yo no como de esto" │ VÍDEO

Blanca Rodríguez fue abordada por la reportera de 'Válgame Dios' luego de las repetidas declaraciones de Tilsa Lozano sobre Juan Manuel 'Loco' Vargas.

La empresaria junto a Vanessa Ciurlizza llegaron al negocio que tienen, y cuando le cuestionaron sobre la exvengadora, la mejor amiga fue la que aseguró que Tilsa Lozano hablará toda la vida del 'Loco' y de Blanca.

"Ay, pero Tilsa va a hablar toda su vida. Blanca nunca va a poner el parche de nada porque no le interesa. Y, segundo, han pasado diez años y ,hasta ahora, Tilsa no ha dejado de hablar", sostuvo Vanessa frente a la pareja de Juan Manuel.

Sin embargo, minutos después, Blanca Rodríguez dijo de manera escueta que no hablará de Tilsa Lozano porque "no come de esto (hablar frente a cámaras)". "Yo, ¿qué culpa tengo?, pregúntenle a ella, ¿qué vamos a hacer?, ¿por qué te tendría que contestar si yo no vivo de esto? Yo no como de esto", resaltó.

Por último, la pareja del 'Loco' Vargas no dudó en invitar a la exmodelo a su boutique. "Muy bien (me va en el negocio), si, a todos (los invito)", dijo. Mientras que Vanessa Ciurlizza exclamó que ella no la invitaría.