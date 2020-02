La empresaria Blanca Rodríguez dejó entrever - una vez más - que tiene muchísimas ganas de tener otro hijo con Juan Manuel Vargas. Como se sabe, ella es madre de cinco pequeños, tres mujercitas y dos hombres, quienes lucen un parecido increíble con el exjugador de Universitario de Deportes.

¿Qué dijo Blanca Rodríguez? Ella compartió una publicación en Instagram donde expresa todo el amor que siente por sus hijos y lo complicado que ha sido la crianza de los menores.

“Ellos son la primera parte de mi vida. Hasta aquí pensaba que Dios había sido demasiado bondadoso conmigo, aquí ya me volvía loca, terminaba agotada, dormía poco. Aprendí a ser paciente, que antes no lo era, hasta aquí ya pensaba que estaba loca por tener 3 hijos en esta época tan difícil, pero Él tenía más para mi y ¿saben qué? Siempre se puede, me preguntan cómo hago para dividirme, pero mi amor no lo divido, ¡lo multiplico! ¡Por ellos todo!”, fue su emotivo mensaje.

Como se ha vuelto común, una de sus seguidores le preguntó si desea quedar embarazada por sexta vez.

“Yo creo que viene uno más, un equipo de 6”, escribió la usuaria, a lo que la esposa de Juan Manuel Vargas respondió: “Me encantaría, pero no. Ya estamos bien así”

Hace poco, una fotografía de Rodríguez levantó sospechas cuando uno de sus familiares le toca la ‘pancita’. Como se sabe, es común ver a las mujeres que están en la dulce espera en fotografías similares, es decir, tocándose el vientre en señal de que llega un bebé.

