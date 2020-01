Brad Pitt volvió a hablar de sus problemas con el alcohol, pero esta vez reveló quién fue la persona que lo apoyó durante su rehabilitación. Se trata de Bradley Cooper, quien estuvo allí para que pueda superar su enfermedad.

“Trabajé para estar sobrio gracias a este tío y, desde que lo hice, mis días han sido mucho más felices. Te quiero y te doy gracias por ello”, señaló Pitt en la gala de los premios National Board of Review of Motion Pictures que se dio el miércoles en Nueva York, Estados Unidos.

El actor confesó en el 2017 su adicción al alcohol. (Foto: AFP)

Durante la premiación, el exesposo de Angelina Jolie fue reconocido por su actuación en “Once Upon in time... at Hollywood” de Quentin Tarantino. Es ahí que se emocionó por recibir el trofeo en manos de Cooper. “Bradley acaba de acostar a su hija y ha corrido hasta aquí para darme el premio”, contó el actor y ambos se abrazaron en muestra de su gran amistad.

Cabe recordar que Brad Pitt confesó de sus adicciones en el 2017, luego de refugiarse por muchos años en la bebida y la marihuana. En una entrevista al actor Anthony Hopkins contó que veía el alcohol “como una vía de escape” y fue uno de los problemas que lo llevaron a su divorcio con Jolie en el 2016.