Momentos de angustia vivió Brenda Carvalho, quien reveló que una banda de delincuentes sería la causante de haberle hackeado todas sus cuentas en redes sociales, así como de haberla amenazado. Hecho que la puso nerviosa, pues debido al Covid-19 ella se recursea a través de sus redes sociales.

“En estos tiempos las redes sociales son el único medio para trabajar. Yo realizo transmisiones en Instagram y Facebook, y hace unos días empecé a recibir comentarios de acoso y luego mensajes obscenos. Comencé a bloquear a todas esas personas y aparecieron las amenazas contra mi persona”, señaló.

La pareja de Julinho contó además que luego de este suceso “me hackearon todas mis redes sociales, mi Instagram, Facebook y Twitter. Por eso, de inmediato he tenido que bloquear todas mis cuentas de ahorros para prevenir. He hecho la denuncia en la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, donde me dicen que podría tratarse de una banda criminal del extranjero”, indicó.

Debido a esta situación, Carvalho se encuentra nerviosa con esta situación. “Todo esto es terrible, pero vamos a seguir luchando para recuperar mis cuentas. Por eso quiero aconsejar al público que proteja sus cuentas y tenga mucho cuidado en estos tiempos que son muy complicados”, sostuvo tras revelar que no sospecha de nadie. “No tengo idea de quién podría ser, a mí me da pena que exista gente que solo busca hacer el mal”, acotó.