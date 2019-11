Brenda Carvalho se solidarizó con su excompañero de “Combate”, David “Pantera” Zegarra, quien fue captado hace poco consumiendo drogas en una fiesta electrónica. En vez de criticarlo, la modelo lo defendió.

“Me encanta la ‘Pantera’. Tiene una personalidad muy fuerte y sé que va a salir adelante. Hay que aceptar las consecuencias y ahora es tiempo de no dar declaraciones. Que tenga paciencia, y demuestre que está cambiando, que está haciendo bien las cosas. Yo lo conozco en todas sus facetas. Es un luchador, deportista, padre de familia. Lucha por ellos todos los días. Nos hicimos buenos amigos en ‘Combate’”, expresó.

Consultada sobre si le afectó a Zegarra estar fuera de la TV y los problemas con su esposa, Carvalho afirmó: “Él puede pasar por momentos difíciles; todos tenemos altibajos. Yo creo que ambos van a conversar y llegar a un acuerdo. Tienen una hija y no va a olvidar que debe velar por su futuro. Tiene que buscar alguien que lo asesore. Debe pensar en su hija antes de hacer cualquier cosa”, indicó.

“Yo espero que ‘Pantera’ mejore su situación, su vida, que tenga bienestar. Me asusta que esté pasando por este momento tan difícil. Tomó malas decisiones, pero es un buen profesional. Me dan ganas de llorar con él. Está en una situación difícil, porque todo el mundo lo señala. No nos olvidemos de las cosas buenas que él ha hecho. A mí sí me ha afectado todo esto", acotó.