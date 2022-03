No todo es suyo. La modelo Brenda Zambrano, actual novia de Guty Carrera, reveló que se hizo más de un arreglito, mientras el ‘Potro’ la escuchaba, pese a la revelación, la influencer habría pasado desapercibida.

Luego de haber levantado polvo en Perú a través de sus redes sociales, Brenda Zambrano estuvo en un evento en la ciudad de México, donde confesó sus cirugías que la dejaron como es ahora: “Yo todo (cirugías estéticas), osea yo estoy operada de pies a cabeza, no puedo ocultarlo. Si me he hecho mis retoquitos (…) me he hecho bastante”.

Afirmó también que el haberse puesto implantes en los senos la estaba volviendo loca y por ello tuvo que quitárselos y habría gastado “más de 2 millones de pesos”, lo que equivale a 95 mil dólares aproximadamente.

Guty se quedó sin palabras al escuchar las confesiones de la modelo: “Me he hecho lipo tras lipo (…) Me fui hasta Colombia, más los gastos, el hospedaje, todo, es caro, si he gastado mucho”.

