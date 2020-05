Britney Spears reveló hace algunas semanas que encontraba en cuarentena en Los Ángeles tras regresar de un viaje a Louisiana (Estados Unidos); sin embargo, pocos sabían las razones por las que la estrella pop había decidido someterse a este aislamiento.

Y es que según ha revelado a E!News una fuente cercana a la artista, fue Kevin Federline, padre de sus hijos Sean y Jayden, quien le insistió que se aislara por lo menos durante dos semanas antes de pasar tiempo con los menores de 14 y 13 años respectivamente.

Como se recuerda, en septiembre de 2019, el bailarín logró un cambio en el acuerdo de custodia, que hasta entonces compartía en partes iguales con la cantante, y se quedó con un 70% de la tenencia de los adolescentes tras un fuerte altercado entre ella y uno de sus hijos.

De acuerdo con la fuente, la cantante estaba completamente consciente que realizar el viaje para ver a sus familiares implicaría no ver a sus hijos por un tiempo y lo aceptó porque en realidad era necesario para ella.

Asimismo, su prioridad era proteger a sus hijos y que se mantengan a salvo del coronavirus, pues tal como lo ha demostrado a lo largo de los años que haría cualquier cosa para protegerlos y que estén completamente sanos.

“Britney se puso en cuarentena sola después de su viaje a casa en Kentwood. Realmente extrañaba a su familia y quería verlos. Ella estaba sola en Los Ángeles y tenía sentido ir con la familia”, dijo la fuente al portal de entretenimiento.

El que no pudieran verse en persona, no significó que Britney no estuviera en comunicación con sus hijos y habló con ellos diariamente a través de videollamadas. Apenas pudo, retomó su rutina y comenzó a visitarlos nuevamente.

“Britney no vio a sus hijos durante 2 semanas y tampoco vio a su novio Sam por un tiempo. Quería asegurarse de que todos estuvieran a salvo y que no hubiera ningún riesgo. Ahora ha comenzado a verlos nuevamente en su horario habitual”, agregó la fuente.

VIDEO RECOMENDADO

Laura Huarcayo se separó de su esposo Dimitri Karagounis

Laura Huarcayo se separó de su esposo Dimitri Karagounis