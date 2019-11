La ahora empresaria y pareja de Richard Acuña, Brunella Horna, asegura que su relación 'va viento en popa’ tras las imágenes mostradas en el programa de “Magaly TV, la firme”, donde se ve al ex miembro del congreso saliendo de una discoteca con sus amigos.

“Tenemos una relación de mucha confianza, los dos podemos salir, no tenemos por qué pedir permiso. Ese día él quería compartir con sus amigos, no veo nada de malo. Yo no quise ir porque tuve días de mucho trabajo. Además, antes de que se emitieran esas imágenes, mis seguidoras ya me habían informado y él también me contó”, sostuvo la rubia a Trome.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre el tan ansiado anillo de compromiso, aseguró que no necesita de un papel para ser feliz. Sin embargo, si dejó en claro que son convivientes.

También asegura que cuida muchísimo su relación con el mandatario y que, "siempre hay chicas, aunque soy bien relajada, pero que se alejen (las tramposas) sino me sale la chiclayana”, sostiene la ex participante de “Bienvenida la tarde”.