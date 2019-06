​Brunella Horna confirma sin querer que Ivana Yturbe y Mario Irivarren son novios otra vez

La modelo Brunella Horna inauguró hoy su nuevo negocio, esta vez es un spa ubicado en el distrito de Los Olivos.

Los padrinos de su nuevo emprendimiento fueron el 'Zorro Zupe' e Ivana Yturbe. Ambos la acompañaron en su nuevo espacio que tiene temática en color rosa.

Brunella Horna fue entrevistada en vivo por Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes le preguntaron por el romance entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren.

Fue Rodrigo González quien le hizo 'pisar el palito' a Brunella Horna, quien, sin querer, terminó confesando lo que estaba pasando entre la pareja.

"¿Tu la ves más contenta a Ivana ahora que ha vuelto con Mario?", preguntó Rodrigo González.

"No la he visto mucho pero lo que hemos hablado, me dice que está bien y para mi eso es suficiente", fue la respuesta de Ivana Yturbe.

Luego, Brunella Horna confirmó así que la pareja se encuentra nuevamente unida: "Yo creo que Mario no se puede quejar, cuando uno regresa con alguien, uno regresa sabiendo lo que ha pasado".

Como se recuerda, Ivana Yturbe terminó con el chico reality, a fines de diciembre del año pasado, y en el verano se le vio junto al futbolista de la selección peruana Jefferson Farfán.