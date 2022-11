La conductora de ‘América hoy’, Brunella Horna dejó con la boca abierta a sus compañeros del magazine de América Televisión, al revelar que su novio Richard Acuña le paga los pasajes aéreos a Trujillo todos los fines de semana.

Todo ocurrió cuando la modelo, Ivana Yturbe, que fue como invitada al espacio televisivo, le reclamó por haberse alejado de ella y no compartir tiempo como amigas.

“A Brunella es muy difícil verla, siempre está ocupadísima, pero por lo menos ahora he venido a verte. Ella me prometió ir a Trujillo a verme y ni una sala vez (me ha ido a visitar). Un día fue a cenar conmigo y me dijo: ‘ya me tengo que ir al aeropuerto, chau’”, comentó la modelo.

Ethel Pozo reveló que Brunella Horna se va el viernes a las ocho de la noche y luego regresa a Lima para conducir el programa. Sus compañeros bromearon con la idea de que tiene avión privado. Sin embargo, al joven empresaria aclaró:

“No confunda al público porque luego me meten en problemas, no tengo ningún avión privado. Además, mi novio vive allá (en Trujillo). Viajo en avión comercial, yo con mis millas me compro mis pasajes”, dijo entre risas Brunella Horna y luego agregó: “Si mi novio me quiere ver, obviamente tiene que pagar el pasaje”.

