"Fue un momento lindo": Brunella Horna contó cómo Richard Acuña le pidió para ser novios (VIDEO)

Brunella Horna realizó un preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram. Sus mismos fans le preguntaron cómo Richard Acuña le pidió para ser novios.

Al inicio, ella contó que siempre que habla de él se pone nerviosa. sin embargo, respondió cómo es que él le pidió ser su novia.

"Estábamos en la clínica, él estaba enfermo, lo acababan de operar y lo estaba cuidando", contó.

"Me pidió ahí en la clínica mientras que él estaba echado recién operado. Yo me puse a llorar, porque me dijo cosas súper bonitas, cosas que nunca nadie me había dicho en mi vida, fue un momento lindo", señaló emocionada.

