Brunella Horna da con palo a Julieta Rodríguez y saca cara por Ivana Yturbe [VIDEO]

Sacó cara por su amiga. Brunella Horna no tuvo ningún problema en defender a IMario Irivarren tras el beso confirmado entre Julieta Rodríguez y Mario Irivarren en una discoteca. La novia de Renzo Costa tuvo fuertes palabras al opinar sobre esta situación.

"A mí las mujeres que se meten en una relación son de lo peor, yo quería mucho a Julieta (Rodíguez) pero las personas que se meten en una relación son de lo peor", sentenció Brunella Horna para luego agregar que es amiga de Ivana Yturbe y que por eso la defiende.

"Pobrecita Ivana, pobrecita (...) oye Chama pueden decir mil cosas por lavarle la cara a Julieta (Rodríguez). Ivana (Yturbe) es una chica súper decente que se muere por Mario (Irivarren) y ustedes no saben el dolor que es que sea público y que se burlen", añadió.

Además, lamentó que Ivana Yturbe esté en boca de todos pues es una joven que ha tenido problemas emocionales. "Ivana es mi amiga y me parece mal y aparte saben que ella (Ivana Yturbe) tiene un montón de problemas, ella misma lo ha dicho (...) que otra persona se haya metido a una relación es de lo peor".

MARIO HABLA

Habló por fin. El guerrero Mario Irivarren en no pudo quedarse en silencio por más tiempo y se pronunció sobre el 'chape' con Julieta Rodríguez y la supuesta posterior bronca con su ex pareja Ivana Yturbe, a la que la argentina tildó de "Chibola violenta".

Mario Irivarren afirmó que todos cometen errores y que no hablará nada sobre el tema pues forma parte de su vida privada. "Es parte de nuestra esencia, es parte del ser humano errar. Muchas veces para aprender uno debe equivocarse (...) eso no me hace una mala persona, ni cambia mi esencia y lo que soy. Aquel que no me conoce y se quiere dejar llevcar por lo que le quieren mostrar, opinará lo que quieren de mí".

"No me gusta hablar nada de mi vida privada. Esa es la parte complicada y nada bonita de la televisión pero la gente tiene que entender que la vida privada de las personas no es de interés público así se trabaje en televisión. De mi boca no saldrá comentarios negativos ni nada", añadió Mario Irivarren, quien así dejó sentado que no hablará más al respecto.

Asimismo, Mario Irivarren también rechazó la actitud de los hombres de prensa por generar "ampays". "Que haya una especie de detectives privados que te persiguen a todos lados y te graban con un reloj y no puedes ir al baño tranquilo, no hace de tu vida algo de interés público".

En tanto, en 'Amor, Amor, Amor', Ivana Yturbe descartó haber regresado con Mario Irivarren. Por otro lado, también afirmó que no existe nada con Omar Macchi, el 'Rey de los Casinos', con quien ha vuelto a ser vinculada ahora que está soltera.









