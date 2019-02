Brunella Horna llora porque su sorpresa de amor a Richard Acuña se arruinó (VIDEO)

Brunella Horna le preparó una tierna sorpresa de amor a su pareja, el congresista Richard Acuña, por el día de San Valentín; sin embargo, todo terminó cuando el lugar en el que estaban cenando se inundó.

¡Tal como leen!

La propia Brunella Horna mostró todas las románticas sorpresas que preparó para Richard Acuña. Tras la llegada del congresista, la pareja tuvo una cena dentro de una carpa que la propia modelo había instalado.

"Gracias por la sorpresa mi amor", escribió Richard Acuña en su cuenta de Instagram.

Accidente

Pocas horas después, Brunella Horna reveló que se encontraba cenando con Richard Acuña cuando el agua ingresó al lugar, lo cual interrumpió el romántico momento.

"No saben lo que acaba de pasar. Me esmeré tanto y acaba de inundarse todo lo de la carpita. Estábamos comiendo y se inundó", señaló Brunella Horna.

La modelo también explicó que no pudo evitar llorar al ver que su sorpresa se había arruindado: "Más 'píñas', me puse a llorar porque me esforcé tanto todo el día para que se malogre así, se inundó, no sé qué pasó".

