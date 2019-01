Brunella Horna sobre la mamá de Richard Acuña: "A mi suegra le tengo miedo" (VÍDEO)

Brunella Horna sorprendió al revelar para el programa 'América Espectáculos', que le tiene miedo a la mamá de su pareja Richard Acuña.

¿El motivo?

Según contó la modelo, su suegra es bien estricta. "A mi suegra le tengo miedo de verdad (…), además me siento bien derechita y como educadita cuando estoy con ella porque es bien estricta. Me sorprendí cuando ella puso esa foto, además ya no me dice nuera sino por mi nombre (Brunella Horna)", comentó la joven empresaria.

Además, Brunella Horna agregó que la mamá del congresista, de vez en cuando, le reclama por qué Richard Acuña está tan delgado. "¿Si mi suegra es celosa? Obviamente, la comprendo, además si yo soy celosa con mis hermanos imagínate con mis hijos. Ella cuida muchísimo a Richard y está bien, aunque me reclama un poco que Richard está muy flaco y que lo debo alimentar bien”, dijo entre risas.

La popular 'Baby Brune' indicó que tiene una muy buena relación con César Acuña, pero con la mamá es un poco más complicado, sin embargo, entiende perfectamente que sea una "mamá leona".

