Pese a que su relación con Richard Acuña va por buen camino, Brunella Horna descartó tajantemente que entre sus planes esté casarse con el excongresista, pues todavía está “chiquilla”.

La modelo dejó sentado que tener hijos tampoco está en su mente por ahora, pues quiere disfrutar de su edad a plenitud.

"¿Boda? ¿Cuál? Todavía no me quiero casar, si a mí me ven chibolita, me falta mucho para vivir. Recién tengo 22 años, no quiero tener hijos, soy chiquilla por favor”, señaló Horna, quien sostuvo que está enfocada en que sus negocios se afiancen en el mercado para poder tomar la decisión de tener su propia familia.

“Primero que mis negocios estén estables y luego pensaré en boda. Por ahora no. ¿Que Richard ronca? No, él es tranquilo, no es difícil estar con él, pero no le gusta salir en televisión (en programas de espectáculos) ni se entera cuando lo mencionan porque no está pendiente de lo que sale en pantallas”, expresó.

Richard está chequeado

En declaraciones al programa “En boca de todos”, la rubia dijo que “el karma es la vida y cada lágrima de cada mujer que está sufriendo por ti se va a pagar”, dijo Horna.

Tomás Angulo no perdió la oportunidad para preguntarle a la rubia si se siente identificada con Isabel Acevedo, pues ambas están en la base dos. Al respecto, Brunella señaló no sentirse identificada con la ex de Domínguez, pues, según dijo, “tiene su novio”.

Brunella no perdonaría una infidelidad de Richard Acuña. “Yo te puedo aceptar una vez que te equivocaste, pero tantas veces ya es otra cosa”.