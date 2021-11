La empresaria Brunella Horna descartó rotundamente tener planes de quedar embarazada en el año 2022. Esta vez, insistió en que no hay “ningún apuro” en dar el siguiente paso con su pareja, Richard Acuña.

“No, en verdad no tengo ningún plan por ahora en ser madre, ninguno, cero”, respondió Brunella Horna en América Espectáculos.

“A mí me dicen ¿por qué no quieres ser mamá? Porque no hay ningún apuro, yo creo que tiempo al tiempo, estamos enfocándonos tanto Richard como yo en otras cosas personales, pero como padres todavía no”, comentó la empresaria.

Asimismo, Brunella Horna descartó que tenga planes de radicar en Miami, Estados Unidos: “No, no hay forma, yo soy Lima corazón. Miami puedo estar un ratito, una semana, pero tengo que estar acá, en verdad me gusta mucho, aparte que mi trabajo está acá”.

Según Brunella Horna, le gusta trabajar en su spa y sus tiendas de ropa: “allá siento que no, yo estoy acostumbrada a estar manejando en el tráfico, irme a mi spa en Los Olivos, irme a Gamarra, esa multitud, esa gente no hay en Miami”.

