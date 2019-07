Brunella Horna sobre Richard Acuña: “Muchos pensaban que mi relación con él no iba a durar” │ENTREVISTA

A sus 22 años, Brunella Horna señala que ya no es la misma jovencita que actuaba de manera impulsiva y lo contaba todo a través de una cámara de televisión. Ahora es otra mujer: una empresaria encargada de varios negocios que ha aprendido con los golpes que le ha dado la vida a ser una persona madura y que por fin encontró a su “príncipe azul”: Richard Acuña quien -pese a llevarle 12 años de diferencia- es muy feliz a su lado.

Manejas 15 tiendas y ahora tu spa. ¿Qué se viene ahora? En sí, tengo 3: mi línea de ropa, el spa y dentro de este negocio he puesto una cafetería. Tengo mucho trabajo por hacer. En 4 años, he conseguido lograr incursionar en otros rubros.

¿Qué te ha dicho Richard? Él me da buenos consejos; como es empresario, sabe manejar sus empresas. En un momento, quise tirar la toalla, porque debía y la inversión era grande. Pero él me dijo: “Tú puedes salir adelante, lucha”. Lo hice y aquí me tienes. Yo iba a dejar el spa porque me faltaban muchas cosas, pero solo era cuestión de organizarme y ya me siento mejor.

Tienes 22 años y 15 tiendas. Muchos se preguntan cómo lo pudiste lograr. ¿Te molesta que digan que el spa fue gracias a Richard? Fue gracias a mis padres; ellos están conmigo desde el inicio. Sola no lo podría haber hecho. Somos socios. Richard solo me aconsejó qué debía hacer y me dijo que confiara en mí, pero todo lo que tengo lo he conseguido por mí misma.

Te va bien en el trabajo y en el amor también... Muchos pensaban que mi relación con él no iba a durar; incluso nosotros mismos también, porque no pensábamos hasta dónde llegaría. Pero ahora vivimos juntos y nos va bien. La relación es estable, nos comprendemos, nos respetamos. El amor es lo más importante.

¿Qué has aprendido de Richard? Que es un hombre súper trabajador. Yo antes era más relajada, pero él sale a trabajar desde las 6 a.m. y termina a las 11 p.m. Y al verlo yo también me dije: “Puedo hacerlo; quiero trabajar más”. Y por eso decidí abrir mi spa.

¿Crees que luego de haber besado a tantos “sapos” por fin encontraste a tu “príncipe azul”? No sé si besé muchos “sapos”, pero lo que puedo decir es que la persona que tengo hoy en día a mi lado me da mucho amor. Me respeta y soy feliz a su lado. Ahora valoro mucho la relación, porque me ha hecho más segura de mí misma; por eso la cuido.

De toda relación uno aprende. ¿Qué aprendiste de tus relaciones anteriores? No es aprender, pero ya no expongo tanto mi vida privada, porque antes lo exponía todo. Si yo tenía un problema, estaba llorando en la televisión y todo mundo lo sabía. Hoy en día no. Toda pareja tiene problemas; decirte que no sería mentirte, pero se soluciona en casa y punto.