La joven empresaria Brunella Horna y el excongresista Richard Acuña siguen más enamorados que nunca. Y aunque ninguno de los dos se anima a hablar de boda, el tema es una de las principales inquietudes que tienen los fans de la rubia, puesto que la pareja ya lleva un buen tiempo juntos.

Si bien Brunella es la engreída de los Acuña - ya que se la ha visto en la mayoría de eventos organizados por César Acuña, patriarca de la familia - la joven ha dicho en reiteradas ocasiones que aún es “chibola” para casarse.

"¿Boda? ¿Cuál? Todavía no me quiero casar, si a mí me ven chibolita, me falta mucho para vivir. Recién tengo 22 años, no quiero tener hijos, soy chiquilla por favor”, ha sostenido hace poco.

Fans quieren boda

Sin embargo, como los fans no perdonan nada, se lanzaron a preguntarle a Richard Acuña “¿y el anillo pa’ cuándo?”

“Qué cosa. ¡Ya tienes! (le dice)”, le dice a Brunella, quien no duda es responderle: “ese anillo no vale nada, me lo regaló por San Valentín”.

Luego de eso, le consulta al integrantes del disuelto Congreso si quiere tener hijos con la modelo. “Claro, que sí. Ya tenemos a Josefina (el perro)”, respondió el político.

“El año que viene tenemos uno más”, se apresura en responder Brunella, sin especificar si se refiere a un bebé suyo u otras mascota.

