La reacción de Brunella Horna cuando dicen que quedará embarazada, pero no será de Richard Acuña

Brunella Horna, finalmente, accedió a que Reinaldo Dos Santos le dijera lo que veía en su futuro amoroso, así que el profeta brasileño le aseguró que quedará embarazada en el 2021, dejando en shock a los que se encontraban en el set de 'En boca de todos'.

"Veo a los padres de Brunella Horna muy felices porque van a tener una nieta en el 2021", comentó en vivo.

La reacción de la modelo no se hizo esperar, quien se mostró realmente asombrada por lo dicho, aunque indicó que no estaba en sus planes no descartó la posibilidad de convertirse en madre con el congresista Richard Acuña.

"Estoy nerviosa, no está en mis planes ni en los de Richard ser padres todavía, pero siempre he dicho 'más adelante', es mi sueño tener un hombrecito. Lo hemos conversado muy a la ligera, nuestro plan es trabajar, pasarla bien", declaró.

Sin embargo, Reinaldo Dos Santos interrumpió sus declaraciones para decir que no ve a Richard Acuña como el padre de su hija. "'Ella dice que ni Richard ni yo hemos planeado', pero yo en ningún momento he dicho que será con Richard Acuña. Tú serás mamá en el 2021, pero yo no estoy seguro que sea con Acuña", resaltó.

Esta predicción sacó de cuadro a Brunella Horna, quien mantiene una relación con el congresista desde más de dos años.