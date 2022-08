“La Gran Estrella”, el nuevo programa de Gisela Valcárcel estrenó el último sábado 6 de agosto y generó todo tipo de reacciones. En el programa “América Hoy” recordaron a algunos exparticipantes de “El Gran Show” que no tuvieron tanta suerte en la pista de baile, tal es el caso de la conductora Brunella Horna.

Y es que, en 2016, la joven presentadora de televisión empezaba a hacerse conocida en el medio artístico nacional, por lo que fue convocada al programa de Gisela Valcárcel; sin embargo, su performance no fue el mejor.

En la reciente edición de “América Hoy”, ‘Giselo’ le recordó a Brunella Horna cuando bailó “Talento de televisión” y fue duramente critica por el jurado, en especial por la productora de televisión Michelle Alexander.

“Felizmente que Willy Colón tiene orden de captura en el Perú y no puede venir a ver el baile. Fuera de ritmo, desfasado a diferencia de la semana pasada que estuviste bien. Lamente comunicarte que a pesar de tu bellísima sonrisa y tu rostro angelical, no me gustó”, dijo Carlos Cacho, jurado en aquella edición.

Pero las criticas no quedaron ahí, Alexander indicó que Brunella Horna “es muy angelada pero debes conducir eso hacia lo que tienes que hacer en la pista de baile. Has bailado horrible” y que la frase “no tiene talento, pero es muy buena moza” era “perfecto para ti”.

¿CÓMO REACCIONÓ BRUNELLA?

La actual conductora de “América Hoy” tomó con ironía los comentarios de sus compañeros y respondió que las críticas la ayudaron a salir adelante.

“Yo cuando bailé, en todas las galas me equivoqué. Yo prefiero no recordar, ustedes saben que a partir del 2016 olvidé todo. Mira donde estoy, por lo que sea, pero tengo trabajo en televisión en el mejor programa de América TV”, manifestó Horna.

Brunella Horna responde ¿Talento o buena moza?

