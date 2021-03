Brunella Horna revela que Carla Barzotti la llamó para disculparse, pero igual la demandará

Brunella Horna acaba de estar presente en el programa ‘Espectáculos’ para indicar que seguirá con la demanda hacia Carla Barzotti, debido a que no le cree lo dicho por la actriz.

¿Por qué no le cree las disculpas?

La modelo y empresaria comentó ya es un tema legal, pese a que Carla Barzotti pidió 'disculpas' en otro programa de espectáculos. Sin embargo, se ha descubierto un audio de WhatsApp de la actriz en el que siga arremetiendo contra Brunella Horna. Es por eso que ha preferido seguir con la demanda.

"Yo creo que la televisión es un negocio y cada uno sabe como se maneja, y si ella quiere manejarse así, es su problema. Es un tema legal, que mi abogado se encargue del tema, voy a proceder es un tema totalmente legal y ahí acabó".

Además, reveló que Carla Barzotti le escribió y la llamó en reiteradas ocasiones, pero no quiso contestarle.

"Ella me ha llamado hace dos días varias veces. Hola soy Carla Barzotti quiero hablar contigo para arreglar y luego me llamó varias veces, pero no contesté porque ya era muy tarde y estaba descansando".

