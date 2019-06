Brunella Horna revela qué le dijo Jefferson Farfán del supuesto embarazo de Yahaira Plasencia│VIDEO

Brunella Horna reveló que conversó con Jefferson Farfán y le preguntó si era verdad que estaba esperando un hijo con Yahaira Plasencia, y el futbolista lo negó rotundamente.

Ante los últimos rumores de que Yahaira Plasencia estaría embarazada, lo cual la salsera negó enfáticamente, Jefferson Farfán le dijo a Brunella Honra de que esto no era verdad.

"Yo le pregunté porque también hubo un chisme de que Yahaira estaba embarazada. Viene el 'rey del totó', le dije, le pregunté y me dijo 'no, nada que ver Brune'", contó la empresaria.

"No sé si es mentira o no, igual no somos amigos", agregó Brunella Horna.

En ese sentido, la modelo opinó sobre la supuesta reconciliación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: "Si después de todo lo que han pasado, porque han pasado cosas duras, regresan, yo creo que sí se quieren".

En otro momento, Brunella Horna aseguró que tiene los mejores recuerdos de Jefferson Farfán pese al fin de su romance con Ivana Yturbe.

"Apenada por lo que le ha pasado pero yo tengo los mejores recuerdos de Jefferson, se portó súper bien con todos, un caballero, un súper hombre", señaló la empresaria.

Cabe resaltar que Brunella Horna inauguró su spa "Bruna" ubicado en Los Olivos.

Mira aquí la entrevista