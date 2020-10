Brunella Horna confesó a sus seguidores cómo fue su primera conversación con su actual pareja, Richard Acuña.

En su cuenta de Instagram, un seguidor le preguntó cómo se enamoró de Acuña: “Cuéntanos a detalle cómo te enamoró Richard, lo del WhatsApp”.

La empresaria explicó que fue años atrás, cuando ella salía en la prensa protagonizando escándalos. En ese momento, el excongresista le mandó un mensaje donde le aconsejaba dejar de protagonizar “dimes y diretes” en televisión.

“Yo estaba justo en vivo en la TV, en mi momento de escándalos y de la nada me llegó un mensaje diciendo “Oye flaca, para con los escándalos” Y me reí, le puse jajaja y desde ahí no paramos de hablar”, explicó Brunella Horna.

Foto: Instagram Brunella Horna

De otro lado, Brunella Horna contó que su relación con su suegro, el excandidato presidencial César Acuña, es excelente.

Foto: Instagram Brunella Horna

