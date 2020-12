La empresaria Brunella Horna sorprendió a sus seguidores al contar que no pasará la Navidad con su actual pareja, el excongresista Richard Acuña, pese a los unidos que son han decidido pasar esta fiesta cada quien con su familia.

Esta revelación la hizo durante una sesión de preguntas en su cuenta de Instagram donde le consultaron dónde pasaría la Navidad. A lo que Brunella respondió en Pimentel (Chiclayo) con su familia.

“La voy a pasar en Pimentel. Les cuento que no veo a mis papás hace tiempo. Me voy el martes a Pimentel a pasarla con toda mi familia, mi hermano mayor también. Todos los vamos a pasar allá. Estoy contenta y contando los días”, señaló la joven empresaria en el video.

Pero sus curiosos seguidores le preguntaron específicamente si la pasaría con Richard Acuña y Brunella respondió que no.

“No (la pasaré con Richard), les cuento que el 24 yo la pasaré con mis papás y el 25 pensábamos (pasarla juntos) pero no se va a poder. Así que el 26 me iré a Trujillo, pero el año nuevo sí la pasamos juntos”, dijo tajante pero sonriente la influencer.

Brunella no desea tener hijos con Richard Acuña por ahora

La conductora de ‘Emprendedor, ponte las pilas’ de América TV aseguró que no quiere tener hijos con Richard Acuña por el momento debido a que se siente muy joven para asumir esa responsabilidad.

“No, todavía no. Yo estoy feliz con mi Chema (mascota) que me da mucho amor. Tengo 23 años, siento que soy muy joven para ser mamá. Creo que más adelante. Algunas personas quieren ser mamás jóvenes, yo no”, señaló contundente Brunella Horna en sus historias de Instagram.

ZP | Brunella Horna aún no desea tener hijos con Richard Acuña

