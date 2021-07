La empresaria Brunella Horna sorprendió a propios y extraños con el regalo que le hizo a su ahijado por su cumpleaños.

Aunque la modelo no fue quien lo hizo público, sí agradeció a la familia de su ahijado por el mensaje que le enviaron públicamente.

“Gracias madrina!!! Amé tu regalo Te extrañamos!”, se lee en la imagen en la que etiquetaron a Brunella Horna en Instagram. En la imagen se ve al niño disfrutando de su nuevo carro.

“Qué lindo mi ahijado!! Tqm”, respondió Brunella Horna al ver la foto de su ahijado disfrutando de su regalo.

En los últimos días, Brunella Horna viene haciendo esfuerzos para tener otro ahijado. Esta vez sería la hija de Ivana Yturbe y Beto da Silva.

“Estoy indignada, Ivana... ¿Cómo es posible que me mencionas como una posible madrina? Estoy alterada, me ha dolido que digas que sea una simple candidata, cuando ya me choteaste de tu matrimonio, cuando yo te organicé el matrimonio y pusiste a tu amiga Daniela”, dijo Brunella Horna días atrás.

Foto: Instagram

VIDEO RECOMENDADO

Tito Nieves y Daniela Darcourt más unidos que nunca

La cantante peruana Daniela Darcourt y el salsero puertorriqueño Tito Nieves se encuentran más unidos que nunca debido a que estará como co-entrenador en el equipo de Daniela en el programa de canto "La Voz Perú". (Fuente: Latina TV)

TE PUEDE INTERESAR