“¿Se mudan porque están en modo ahorro, ahora que tu novio ya no es congresista?”, fue la pregunta que incomodó a Brunella Horna luego de anunciar que se mudará de casa a una más pequeña, en la ciudad de Trujillo.

“Richard viene muy seguido a (Trujillo) y yo lo acompaño los fines de semanas, tenemos esta casa en la que nos quedamos siempre, pero tenemos otra que es más chiquita, más moderna”, dijo.

La modelo y empresaria contó a sus seguidores de Instagram que se encontraba en Trujillo preparando su mudanza, esto a pedido de su pareja, Richard Acuña. ¿El motivo? La casa en la que vivirán dentro de poco es más pequeña, pero un tanto más moderna.

“Nos vamos a mudar de casa en Trujillo, pero vamos a seguir viviendo en Lima, yo tengo en Lima, mi familia, mi trabajo, el spa, la ropa, todo”, agregó.

Sin embargo, la propia Brunella Horna compartió una pregunta de un seguidor que la enfureció y que no dudó en contestar a través de sus historias de Instagram.

“La gente es bien payasa, ¿no? Bueno la casa la tenía comprado desde hace tiempo, nos estamos mudando porque es una casa más moderna y punto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo estoy en modo ahorro, no Richard. No mezcles papas con camotes”, expresó evidentemente incómoda por lo que se dice en redes sociales.