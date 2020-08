​Brunella Horna se molestó y dejó mal parado a Renzo Costa

La modelo y empresaria, Brunella Horna, sí que desató su furia luego de que su ex Renzo Costa la comparara con Alondra García Miró y la dejara mal parada.

Es así que Brunella Horna reveló que fue Renzo Costa quien terminó su relación de 4 años a través de las redes sociales. Tal como lo leen, el empresario cortó su romance con la rubia a través del WhatsApp.

“Si cometí algún error no lo sé, porque al final nunca me dio la cara, él todo me terminó por un mensaje de texto. Así, un hombre de 43 años que te termine por WhatsApp. La relación se terminó por WhatsApp, nunca por teléfono, ni cara a cara”, afirmó la rubia.

No solo eso, Brunella Horna mostró los mensajes que Renzo Costa le envió a las 5 de la mañana. “Si yo fuera tu padre, yo iría a buscarlo”, le dijo Rodrigo González a Brunella Horna luego de ver los mensajes del empresario a su ex.

