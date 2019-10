Brunella Horna estuvo este sábado en “En Boca de Todos”, al parecer reemplazando a Sheyla Rojas y pasó con un momento un tanto incómodo luego de una nota en donde Fabio Agostini hablaba muy bien de su expareja, Mayra Goñi.

Finalizada la nota, Choca Mandros preguntó: “¿Ustedes siempre han hablado bien de sus ex?”, generando sorpresa en Brunella Horna, quien por unos segundos se quedó en shock y luego mostró una risa incómoda.

Brunella Horna tuvo que recordarse de su expareja Renzo Costa, con quien mantuvo una relación, previo a Richard Acuña.

“Bueno yo de mi expareja trato de no hablar porque yo pienso que cada uno está en su relación (...) Aparte que la ex opine del ex, cae antipática. No hablen de su ex”, dijo Brunella Horna frente a las cámaras.

Brunella Horna mantuvo una relación de casi cuatro años con Renzo Costa; sin embargo esa relación llegó a su fin y después de unos meses, la modelo confirmó haber iniciado un romance con el excongresista Richard Acuña.