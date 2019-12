La empresaria Brunella Horna finalmente habló sobre los rumores de separación en torno a ella y a su pareja, el congresista Richard Acuña.

Brunella Horna confesó que sí se encuentra distanciada de Richard Acuña, pero esto es solo físicamente pues ambos siguen muy enamorados.

“Estamos en una etapa, tal vez un poco distanciados por nuestros trabajos, es muy difícil tener trabajos en distintas ciudades, pero ahí está el amor, la comprensión, la confianza que nos tenemos para salir adelante, que la relación no se empeore, al contrario, nos damos fuerza, nos motivamos, él desde Chiclayo o Trujillo o yo desde Lima, pero de verdad, te admiro un montón, te amo”, contó la rubia.

Por el contrario, Brunella Horna destacó que la llegada de Richard Acuña a su vida solo le ha dado la estabilidad que ella necesitaba.

“Richard me dio una estabilidad que necesitaba, me dio una tranquilidad. No hay nada más bonito que irte a trabajar y tener paz, que puedas enfocarte en tus negocios o una pareja que te motive a salir adelante”, señaló.

Como se recuerda, las cámaras de Magaly TV La firme vieron a Richard Acuña solo y afuera de una discoteca, un sábado por la noche.

