Brunella Horna reveló que “odia” la canción “Ya no me busques”, tema que lanzó hace varios años tras protagonizar una fuerte pelea con su expareja Renzo Costa.

“Fue viral, sí, pero en realidad yo ya ni... ¡Odio! O sea, esa canción ni la canto ni nada, pero me dio risa porque se hizo súper viral y muy aparte del pasado fue una canción que pegó mucho, que a mí me trajo muchos eventos en discotecas”, dijo la empresaria al programa “Amor y fuego”.

Sin embargo, Brunella Horna admitió que gracias a la canción, tuvo eventos en discotecas que la ayudaron a abrir sus tiendas de ropa: “Y lo acepto que gracias a eso yo tengo mis tiendas, porque generaba un montón de ingreso por todas las discotecas que ustedes me han acompañado, de escándalo en escándalo. Así era la televisión”, explicó.

La pareja de Richard Acuña también confirmó que ella no fue la productora del tema, por lo que no tuvo ingresos del videoclip.

“Nadie, ni yo, imagínate. Me estaban preguntando: ‘Brunella, si tiene tres millones de vistas, ¿cuánto te pagó YouTube?’. Y dije ‘no, nada porque yo no la subí’. La subieron unos chicos que hicieron la canción, yo no la subí. ¿Cuánto me hubieran pagado? No sé cuánto pagan”, señaló.

Mira el videoclip de Brunella Horna

