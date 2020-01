La empresaria Brunella Horna preocupó a sus fanáticos en redes sociales tras revelar que sufrió fuerte corte en el pie cuando bailaba marinera

Según la modelo, no sintió el dolor en el momento, por lo que siguió danzando sin ningún tipo de problema.

“Fue un corte chiquito, que ni siquiera me di cuenta, en un momento me dolió, pero no le hice caso. Cuando acabé el baile ahí recién me di cuenta que todo mi pie estaba sangrando. Hoy ni he podido caminar, estoy cojeando”, expresó.

Asimismo, la pareja de Richard Acuña señaló que debido a este accidente no podrá seguir realizando su rutina de ejercicios, y también ha tenido que cancelar varios planes y compromisos.

“Tengo mucho tiempo libre porque he cancelado todo lo que tengo que hacer, porque no puedo ni caminar. Por un corte tan pequeñito, no puedo hacer nada . Estoy caminando lentísimo cojeando. Estoy aburrida”, se lamentó la expareja de Renzo Costa.

Video: Instagram

Video: Instagram