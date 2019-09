La semana pasada, el cantante salsero Josimar fue increpado por la modelo Brunella Horna quien le pidió un descuento para que se presente y brinde su show en el cumpleaños de su novio, el congresista Richard Acuña.

Durante un programa en vivo, Josimar accedió al pedido de la rubia y le dio un descuentazo para presentarse en el cumpleaños del padre de la patria.

Pero eso no quedó ahí, pues Josimar comprometió también a Brunella Horna para que le devuelva el favor, por lo que ella deberá aparecer en dos videoclips que pronto realizará el artista de la salsa perucha.

Brunella Horna no besará ni abrazará a Josimar

Brunella Horna aceptó pero ha puesto sus condiciones pues ya advirtió que no besará al salsero, ni mucho menos se mostrará en bikini.

“No en bikini y de amiguitos nomás, nada de besos, ni abrazos, yo puedo ser la amiga de la novia, puedo ser la ex, me molesto, me sale muy bien”, aclaró Brunella Horna.