Brunella Horna sorprendió a sus seguidores al revelar que terminó con su mudanza, pero en los próximos meses regresará a vivir a Lima.

Desde Trujillo, ciudad a la que se mudó con su pareja, Richard Acuña, la modelo contó por fin recibió varias cajas con todas sus pertenencias, completando así la mudanza.

“Hoy por fin arreglé todas mis cosas (...) Después de dos semanas que llegaron todas mis cosas de Lima, por fin he desempacado todo”, comentó la empresaria en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, cuando una seguidora le preguntó si se iba a quedar en Trujillo, la modelo sorprendió al contar que en enero del 2021 regresará a vivir a Lima.

“No, en realidad yo me quedo acá hasta diciembre, en enero tengo que ir a Lima sí o sí porque tengo que trabajar, tengo muchas cosas que hacer, ya tengo todo planeado para Lima, incluso ya tengo un contrato para empezar en enero así que me quedo acá hasta diciembre nada más, paso fiestas y me voy”, explicó Brunella Horna.





