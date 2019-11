La modelo Brunella Horna viajó sola y por primera vez con la mamá del excongresista Richard Acuña, su pareja.

Pero antes de partir a Ciudad de México, Brunella Horna habló sobre su “suegra” para “En Boca de Todos”, pero sin querer se fue de boca.

Mientras Brunella Horna decía que daría lo mejor para que la mamá de Richard Acuña la quiera, terminó tildándola de “fijona”. "Mi suegra es súper fijona. Ella se da cuenta de todo y por eso me voy a portar súper bien. Me voy a exceder para que mi suegra me quiera”, dijo la modelo.

Agregó que durante el viaje, tratará de hacer méritos. “Voy a hacer mis puntitos porque Richard es su hijo engreído. Espero que ahora ya me quiera mi suegra”, dijo Brunella Horna.

