Brunella Horna abrió su corazón y recordó la terrible experiencia que vivió al realizarse una cirugía estética años atrás.

Todo ocurrió cuando la empresaria respondía preguntas de sus seguidores. “Se que no promueves las cirugías estéticas pero, ¿alguna vez te has sentido insegura con algo en específico?”, le preguntó un usuario.

Brunella Horna contó que ella se sometió a una cirugía de implantes mamarios, pero todo salió mal: “Cuando yo era más joven todavía, yo era muy insegura con el tema del busto, por eso me operé y ahí la pasé súper mal. Por eso yo nunca recomiendo el tema de las operaciones, yo tengo mucho miedo con el tema de las operaciones”.

En ese sentido, Brunella Horna recomendó a sus seguidores que se informen mejor antes de decidir operarse: “Mi caso fue traumático, nunca he hablado tanto a profundidad de lo que a mí me pasó (...) pero yo lo único que puedo decir es que averigüen bien con qué doctor se van a operar, que realmente sea bueno, que las pacientes estén contentas con ese doctor”.

Asimismo, Brunella Horna recordó que ella no averiguó bien al operarse pero luego descubrió que su cirujano tenía malos antecedentes.

“Cuando yo averigüé, averigüé después de operarme lamentablemente, pero no se imaginan todos los casos que me enteré de personas que habían quedado súper mal con ese doctor, el mío no era nada comparado a otros casos”, expresó.

Brunella Horna habla de las cirugías en Instagram

