​Brunella Horna y Sully Sáenz estuvieron cara a cara y ¡en vivo! (VIDEO)

Las modelos Sully Sáenz y Brunella Horna conversaron por primera vez luego de los dimes y diretes que se hicieron en pantallas.

Esta vez, las exparejas de Renzo Costa se dijeron de todo pues como se recuerda Sully Sáenz fue la primera en hablar sobre la ‘wawita’.

Fue Sully Sáenz quien dio su brazo a torcer y confesó que Brunella Horna no le quiere responder el teléfono y es por ello que llamó al programa Espectáculos.

La ‘gatita’ negó haber atacado a Brunella Horna. “Me hubiese gustado que me conteste el teléfono, me veo obligada a llamar por este medio”, señaló.

“Quiero aclarar que nunca te he atacado y nunca he dicho algo feo de ti. Me sentí en la confianza de tratar de calmar las cosas y no crear conflicto”, agregó.

Sin embargo, la respuesta de Brunella Horna, sin duda, fue magistral. “A mí sí me molestó que salgas a opinar tanto, a tí te tenía un cariño. Sí me dolió que seas la primera en opinar sobre mi relación con Renzo cuando sabes cómo es Renzo, yo no sé qué versión te haya podido dar”, finalizó Brunella.

Brunella Horna cuadró a Renzo Costa por compararla con Alondra García Miró

Brunella Horna le declara la guerra a Sully Sáenz y le manda misil (VIDEO)

Brunella Horna: su saliente casado rompe su silencio pero queda peor (VIDEO)

¡Agárrense! Brunella Horna saca audios de saliente casado que lo dejan mal parado (VIDEO)

Brunella Horna se entera en vivo secreto de pretendiente con el que fue ampayada

¡Ya fuiste Renzo! Brunella Horna se luce con este empresario (VIDEO)

Brunella Horna: esto es lo que dijo al saber que Renzo Costa estaba en el mismo evento

Brunella Horna lo echa feo y enseña foto que le llegó de Renzo Costa

HAY MÁS...