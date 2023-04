Brunella Torpoco perfil bajo y en silencio sigue escalando en la música, ella sigue conquistando el corazón de todos los peruanos, sin embargo ahora “La dura de la salsa’ se alista para realizar una nueva gira en los Estados Unidos, país que se han quedado encandilado con sus canciones como su nueva tema ‘Te tocó perder’ que a semanas de su estreno ya está en el ranking de las principales radios salseras.

La cantante confiesa que el cariño del público es importante para su carrera, es lo que lleva a que sus temas sean éxitos, ‘Lo que ocurrió hace unos días en mis presentaciones en Chiclayo y Arequipa me dejó impresionada, estoy agradecida con el público porque en cada escenario logramos convocar a miles de personas y todas interpretando ‘Te tocó perder’ un tema inédito que a pocas semanas se posiciona como el favorito del público¨, sostuvo la artista.

Es por ello que Brunella Torpoco cuenta las horas para embarcarse en una nueva aventura por Estados Unidos donde tiene una gran legión de seguidores. “Estás presentaciones son especiales porque la colonia peruana a través de estás presentaciones se siente en familia, más cerca a nuestro Perú, y de paso contagia nuestro saoco a la gente americana. Por eso me siento feliz, emocionada para esta nueva travesía, para este nuevo encuentro con mis compatriotas ̈.

Cabe señalar que ‘La dura de la salsa’ ya alista nuevos éxitos musicales, todos inéditos y como siempre los clásicos mix musicales que a la gente le gusta. “A mí no me molesta cuando dicen, Brunella canta covers, eso es verdad y no me molesta que lo digan, pero nosotros hacemos lo que el público nos pide, le damos lo que a la gente le encanta, lo que ellos solicitan sin ningún problema, no me molesta hacerlo y no me avergüenzo de decirlo, si a alguienle incomoda a mí, no. Nosotros nos debemos al público, yo canto lo que ellos me piden pero también es cierto que me encanta incursionar con temas nuevos, los cuales poco a poco estoy lanzando y al público le está gustando. Hay público para todos¨, sentenció la artista.

